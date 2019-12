Droga: arrestato 31enne con 1,5 kg di eroina in auto

(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - Tre arresti, due fogli di via obbligatori, oltre un chilo e mezzo di eroina sequestrato: è questo il bilancio degli ultimi giorni di controlli straordinari disposti dal Questore di Bolzano.

Il risultato più rilevante si è avuto mercoledì sera, quando una pattuglia della Squadra mobile, impiegata nei consueti servizi al casello autostradale di Bolzano Sud, ha sottoposto a controllo un mezzo condotto da un cittadino italiano di 31 anni, gravato di precedenti specifici e residente nel Nord Italia. Nel veicolo sono stati trovati tre involucri contenenti oltre un chilo e mezzo di eroina. Si tratta del secondo maxi sequestro nell'ultima settimana. L'uomo si trova ora in carcere a Bolzano.

Sempre negli ultimi giorni, la Divisione anticrimine ha arrestato due giovani di 29 e 27 anni, in esecuzione di provvedimenti del Tribunale di sorveglianza di revoca delle misure alternative alla detenzione con contestuale ripristino dell'ordine di carcerazione.