Natale: Fiera di S.Lucia con oltre 400 bancarelle

(ANSA) - TRENTO, 5 DIC - Saranno oltre 400 le bancarelle e gli spazi per le associazioni di volontariato allestite nel centro di Trento per la tradizionale fiera di Santa Lucia, in programma sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle ore 7 alle 19.

Nelle vie del centro il Comune ha istituito il divieto di transito e di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 1 del 7 dicembre e fino alla serata dell'8 dicembre.

Saranno aperti alcuni parcheggi supplementari in città, gestiti da scuole, gruppi o associazioni. La polizia locale assicurerà i servizi di viabilità sulle principali direttrici esterne alla fiera e le attività di controllo dell'area di mercato, impiegando in totale un'ottantina di agenti. Data la concomitanza della fiera con la festività dell'Immacolata, e quindi anche con il rientro dalle località turistiche, la Polizia locale consiglia di non utilizzare nel pomeriggio di domenica 8 la tangenziale in direzione sud nel tratto fra Trento Centro e il ponte di Ravina.