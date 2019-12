Limite emissioni raggiunto in 10 anni

(ANSA) - BOLZANO, 5 DIC - Se l'Italia vuole fare la sua parte per mantenere l'aumento medio della temperatura globale sotto 1.5°C, potrà emettere ancora 3,8 miliardi di tonnellate di CO2.

La cifra sembra alta, ma con il sistema energetico attuale il nostro carbon budget sarà esaurito in soli dieci anni. Per individuare scenari energetici in grado di accelerare la decarbonizzazione del Paese, l'Eurac Research di Bolzano ha utilizzato un avanzato modello matematico basato sull'andamento orario della produzione e dei consumi di energia elettrica, termica e dei trasporti in un intero anno. Il modello sviluppato dai ricercatori ha valutato migliaia di combinazioni energetiche e permesso loro di individuare le migliori in termini costi e di emissioni di CO2.