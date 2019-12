Vigili del fuoco, in Trentino 7.700 interventi in un anno

(ANSA) - TRENTO, 4 DIC - Sono stati oltre 7.700 gli interventi (21 al giorno) effettuati in un anno dal Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, quasi la metà dei quali dal Nucleo elicotteri e 120 per soccorsi a persona. I dati sono stati resi noti oggi nel corso della celebrazione della festa di Santa Barbara.

Grazie all'intensa attività di prevenzione il numero di incendi è diminuito, mentre sempre più interventi ci sono per incidenti stradali. Riguardo all'attività formativa, sono stati svolti 431 corsi per oltre 11.000 persone formate; per le scuole sono stati tenuti 142 incontri, con 4.970 studenti coinvolti, a cura della Scuola provinciale antincendi.

La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati di benemerenza ad alcuni pompieri per l'anzianità raggiunta o perché si sono particolarmente distinti nel corso del'anno, come il gruppo di pompieri intervenuto il 22 dicembre 2018 alla Casa circondariale di Spini di Gardolo per un principio d'incendio causato dai detenuti in seguito ad una protesta.