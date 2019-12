Sci e ciclismo a Madonna di Campiglio, da 3Tre a Giro Italia

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Tra grandi eventi di sci e di ciclismo, il 2020 è destinato a essere l'anno dello sport per Madonna di Campiglio, che nei prossimi mesi ospiterà due edizioni della 3Tre, l'unico slalom italiano inserito nel calendario di Coppa del Mondo Fis, e il Giro d'Italia.

La stagione è stata presentata alla Fondazione Stelline a Milano, in una serata che ha visto fra i suoi protagonisti l'ad di Cairo Communication Uberto Fornara e il Vice-Direttore Vicario de La Gazzetta dello Sport Gianni Valenti, ma anche tre vincitori della 3Tre come Giorgio Rocca, ultimo slalomista italiano a imporsi nel tempio del Canalone Miramonti nel 2005, Ivano Edalini e Piero Gros, e insieme a loro Francesco Moser, il ciclista italiano più vincente, vincitore del Giro d'Italia nel 1984.