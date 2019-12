'L'Ateneo dei racconti', al via la nona edizione

(ANSA) - TRENTO, 4 DIC - Presentata la nona edizione del concorso letterario "L'ateneo dei racconti", promosso dall'Opera universitaria e dall'associazione teatrale Universitaria-Atu, in collaborazione da quest'anno anche con la Fondazione Trentino Università-Ftu e il Conservatorio di Trento.

Il concorso è riservato agli studenti iscritti all'Università di Trento, al Conservatorio di Trento, all'Isit e alla Trentino Art Academy, o residenti in Trentino iscritti in altri atenei italiani. I racconti vanno inviati entro il 20 dicembre, poi ne verranno selezionati 10. Quindi, per i finalisti lavoreranno con lo scrittore Davide Longo per eliminare problemi di struttura, punti deboli, refusi. Successivamente con il curatore delle performance Guido Laino i finalisti affineranno i testi fino a trasporli in una performance che coinvolgerà vari linguaggi come il teatro, la musica, la danza, il video, la fotografia. I racconti, così rielaborati, andranno in scena al teatro Sanbàpolis nel corso di tre serate, nella primavera 2020.