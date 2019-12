Anno record per vigili fuoco Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 4 DIC - Anno record per il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Gli interventi sono stati 180 in più dello scorso anno, salendo alla quota totale di 3.341. La media si attesta di conseguenza su 9.15 interventi/giorno. Anche quest'anno si è confermato il trend degli ultimi anni, che vede l'attività interventistica riguardante gli incendi in continuo calo: solo il 19% del totale ha riguardato infatti tale tipologia d'intervento (compresi gli allarmi dei rilevatori di fumo ed i falsi allarmi). Il campo di attività dei vigili del fuoco si sta sempre più spostando verso gli interventi tecnici, come ad es. incidenti sul lavoro, interventi di gru e carro attrezzi, allagamenti, interventi per maltempo, interventi dovuti a calamità naturali, interventi per soccorso in acqua e piccoli interventi tecnici. I dati sono stati presentati dal comandante Florian Alber in occasione della tradizionale festa di Santa Barbara.