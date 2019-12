Bolzano aderisce a Fondazione Olimpiadi

(ANSA) - BOLZANO, 3 DIC - Via libera della giunta all'ingresso della Provincia di Bolzano nella Fondazione Milano-Cortina 2026 che avrà il compito di gestire l'organizzazione delle Olimpiadi invernali. L'Alto Adige sarà rappresentato dal direttore generale di Idm, Erwin Hinteregger.

Martedì 10 dicembre Kompatscher sarà a Milano per partecipare all'evento, tra i relatori al kick-off organizzato da Cio e Coni. Saranno presenti anche la leggenda dello slittino Armin Zöggeler e la segretaria generale del Comitato organizzatore dei Mondiali di biathlon di Anterselva, Erka Pallhuber. Il governatore Arno Kompatscher ha evidenziato che l'Alto Adige, come le altre regioni, ha una sorta di diritto di veto.