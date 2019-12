Cdm snowboard torna a Carezza

(ANSA) - BOLZANO, 2 DIC - Il 19 dicembre la Fis World Cup Parallel Giant Slalom di snowboard torna a Carezza. La stagione partirà il 7 e l'8 dicembre sulle piste di Bannoye (Rus). "La mia bacheca è ricca ma a me interessa il futuro, io ho ancora tantissima passione per questo sport, ero a Carezza anche stamattina a provare e mi sono goduto il panorama innevato", ha affermato Roland Fischnaller durante la presentazione a Bolzano, alla quale hanno partecipato anche gli altri azzurri Nadya Ochner, Mirko Felicetti e Daniele Bagozza. .

La sfida di Coppa del Mondo si svolgerà sulla spettacolare e difficile "Pra di Tori" coinvolgendo oltre 20 nazioni, una delle piste più impegnative in calendario, sulla quale nella passata stagione proprio Nadya Ochner riuscì nell'impresa d'imporsi sulla ceca Ester Ledecká, atleta che passò nella storia avendo conquistato - ai Giochi Olimpici di Pyeongchang - sia il supergigante di sci alpino sia lo slalom gigante parallelo di snowboard.