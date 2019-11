S. Barbara, festa per i vigili del fuoco

(ANSA) - TRENTO, 30 NOV - I 13 corpi dei vigili del fuoco volontari di Trento hanno anticipato oggi i festeggiamenti della loro patrona, Santa Barbara. "Una storia che continua", recitava significativamente il titolo della manifestazione apertasi nel primo pomeriggio in piazza Duomo con le manovre dimostrative e le esercitazioni, e proseguita con la sfilata dei corpi. A seguire la cerimonia ufficiale, con le autorità comunali e provinciali, anche il presidente Maurizio Fugatti.

"I Vigili del Fuoco volontari ci sono e sanno guardare avanti - ha detto - con tanti giovani, che vediamo anche qui, fra le fila degli allievi, e anche con tante giovani donne. Siamo ad un anno dalla tempesta Vaia, un'emergenza ambientale che il Trentino è riuscito a fronteggiare grazie a voi, in tutto il territorio provinciale. I trentini sanno di potere contare sul vostro aiuto, sulla vostra competenza, sul vostro impegno generoso e volontario. Un impegno a volte anche rischioso. Per questo le istituzioni vi sono vicine. Per questo continueremo a dirvi grazie", così Fugatti.