37 nuovi carabinieri in servizio in AA

(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - Sono 37 i carabinieri, provenienti dal 138/mo corso che hanno preso servizio presso il comando provinciale dei carabinieri di Bolzano. I carabinieri che hanno frequentato il corso intitolato al Carabiniere medaglia d'oro al Valor Militare alla Memoria "Vittorio Marandola", fucilato il 22 agosto 1944 a Fiesole dai nazi-fascisti, sono stati accolti dal comandante provinciale dei carabinieri di Bolzano, col.

Cristiano Carenza.

Tra i 37 carabinieri spicca un nutrito numero di carabinieri di origine altoatesina, già capace di verbalizzare sia in italiano che in tedesco, mentre per gli altri sono già in pianificazione mirati corsi di lingua. Il contingente è composto anche da personale femminile, con ben 7 unità, che si vanno a sommare alle altre colleghe già in servizio in provincia. Carenza ha illustrare ai giovani carabinieri le peculiarità della provincia, sottolineando che "deve rappresentare motivo di grande orgoglio poter prestare servizio in una delle realtà più belle d'Italia".