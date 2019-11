Salute: sciopero Usb il 29 novembre anche in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 NOV - L'Unione sindacale di base-Usb ha proclamato per l'intera giornata di domani, venerdì 29 novembre, uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, informa una nota, si è attivata per garantire i servizi pubblici essenziali e garantire agli utenti la continuità assistenziale, determinando i contingenti minimi di personale. Lo sciopero riguarderà l'intera giornata lavorativa e tutti i turni.

L'assistenza sanitaria d'urgenza (servizi di emergenza e pronto soccorso) sarà garantita, mentre potrebbero esserci disagi per quanto riguarda le attività programmate, in base al numero di aderenti allo sciopero. Possibili disservizi quindi potranno verificarsi per le visite ambulatoriali programmate, i prelievi del sangue e le prenotazioni al Cup.