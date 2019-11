Morti sul lavoro raddoppiate nell'ultimo anno in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 NOV - Le morti bianche negli ultimi dodici mesi sono più che raddoppiate in Trentino: un dato straordinariamente preoccupante, che i sindacati hanno voluto sottoporre stamane ai consiglieri provinciali. Un presidio con le bandiere di Cgil, Cisl e Uil si è raccolto davanti ai palazzi della Provincia e della Regione, poi una delegazione è stata accolta dal presidente Walter Kaswalder. La sindacalista Manuela Faggioni ha affermato che servono più risorse dal bilancio provinciale per consentire più controlli nei posti di lavoro e più formazione dei lavoratori. L'Ispettorato del lavoro conta 30 addetti in tutto, servono quindi più ispettori Uopsal, per una fitta azione preventiva.