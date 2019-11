Giovane arrestato per sequestro e rapina

(ANSA) - BOLZANO, 27 NOV - I carabinieri hanno arrestato un 21enne di origine albanese per sequestro di persona e per rapina aggravata. Qualche settimana fa il giovane dopo aver visto una signora anziana prelevare dei contanti ad un bancomat a Bolzano in zona via Rovigo - quartiere Europa l'ha seguita e vedendola entrare in casa ha suonato il campanello. La signora ha aperto la porta ed il giovane si è introdotto in casa sua.

Visto che la signora non voleva rivelare dove aveva messo i soldi, il giovane l'ha malmenata e poi vedendo che non cedeva, si è allontanato accontentandosi di diversi gioielli che aveva trovato in casa. A seguito delle indagini, coordinate dal pm Axel Bisignano, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e delle impronte lasciate nell'appartamento, il giovane è stato individuato e arrestato.

Ora si trova in carcere a Bolzano dove resta a disposizione della magistratura.

I carabinieri sono anche riusciti e recuperare la refurtiva di cui il giovane non si era ancora liberato.