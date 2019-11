Venerdì torna la Lunga notte dei musei

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - Torna venerdì, 29 novembre la "Lunga notte dei musei di Bolzano" con mostre, workshop, storie, visite guidate, concerti, laboratori creativi e giochi a partire dalle ore 16 fino all'una di notte. Dieci i musei del capoluogo che aderiscono all'iniziativa - saranno aperti e gratuiti.

Giochi, cibi e moda del medioevo a Castel Roncolo, un percorso dedicato a Bolzano e le sue montagne al Museo Civico e workshop sonori per creare strumenti musicali con i materiali della natura al Museo Archeologico. E fra l'altro mostre dedicate a Marguerite Humeau e all'Archivio di Nuova Scrittura a Museion, la mostra sul casato dei Medici e il Tirolo al Museo Mercantile, esperienze e giochi dedicati alla Luna al Al Museo di Scienze Naturali, laboratori creativi al Museo della scuola, mentre la Fondazione Antonio Dalle Nogare offrirà fiabe per i più piccoli e musica elettronica.

In occasione della Lunga notte, degli appositi bus navetta collegheranno i vari musei aderenti al centro città.