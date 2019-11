Si scia nella SkiArea Dolomiti di Brenta

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Dal 5 dicembre si scia nella SkiArea Campiglio Dolomiti Brenta Val di Sole Val Rendena. Se Madonna di Campiglio anticipa l'apertura di tutta l'area già a partire dal 30 novembre, si dovrà attendere solo cinque giorni per potersi godere tutti i tracciati della SkiArea più ampia del Trentino. Da giovedì 5 dicembre, alle zone del Grostè, Spinale, Pradalago e 5 Laghi, si aggiungono le aree di Folgarida Marilleva e di Pinzolo, che inaugurano in grande spolvero la stagione invernale 2019-2020. Tutti i collegamenti della SkiArea saranno usufruibili così come saranno accessibili la quasi totalità dei 60 impianti di risalita e la maggioranza delle 100 piste da sci. Aperti anche i 3 Family Park di Folgarida Marilleva e i 4 snowpark della zona.