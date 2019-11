In regione piace il cibo a domicilio

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Il cibo consegnato a domicilio piace a trentini e altoatesini che, secondo i dati di Deliveroo, società leader dell'online food delivery, vanno matti per hamburger, cucina giapponese, cinese e indiana, senza dimenticare la pizza e la tradizione italiana, che continuano a presidiare le prime posizioni della classifica dei piatti più ordinati. A Trento gli ordini sono aumentati del 198% negli ultimi 12 mesi. A Bolzano, l'aumento è stato invece del 272% dal lancio del servizio.

"A crescere non sono solo le nuove città, ma anche le realtà nelle quali siamo presenti da anni - come Roma, Bologna, Firenze - dove la piattaforma ormai è entrata nella abitudini dei consumatori e continua ad aumentare popolarità e diffusione", dice il general manager Matteo Sarzana.