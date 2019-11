Autismo: gli studenti del Politecnico a Casa Sebastiano

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Un gruppo di 60 studenti del Politecnico di Milano ha visitato Casa Sebastiano a Coredo, in Trentino, il centro specialistico per i disturbi dello spettro autistico accreditato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento che ospita 15 ragazzi con più di 16 anni in regime residenziale e diurno. La partnership con il Dipartimento di Design è partita nel 2012 dando vita al laboratorio di Metaprogetto del secondo anno di corso di Disegno industriale denominato "Co.Meta". Il corso promuove e approfondisce l'utilità sociale del design con focus sui disturbi dello spettro autistico e porterà all'elaborazione di concept di prodotto, che saranno materia d'esame, studiati appositamente per l'utilizzo da parte di persone con autismo, dei famigliari e caregivers.

I 60 studenti del corso si sono avvicinati alla tematica attraverso lezioni teoriche e incontrando bambini e ragazzi con autismo, i loro genitori e operatori. Gli studenti hanno quindi ideato delle proposte di prodotto in risposta alle necessità. Durante la visita a Casa Sebastiano un gruppo di esperti ha quindi vagliato i concept e scelto quelli che nei prossimi mesi verranno elaborati e sviluppati in progetti industriali di massima.