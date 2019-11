Trasporti: il 27 novembre nuovo sciopero in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 NOV - A poco più di un mese dal primo sciopero per il rinnovo del contratto di secondo livello i dipendenti di Trentino Trasporti sono pronti ad incrociare nuovamente le braccia. Autobus e treni locali si fermeranno dalle 11 alle 15 di mercoledì 27 novembre per la protesta indetta unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa. Il personale dell'officina e degli impianti fissi sciopera nelle ultime quattro ore di ogni turno. Sempre mercoledì, inoltre, è in programma un presidio di protesta in piazza Dante a partire dalle 12.

Dopo lo sciopero di ottobre la trattativa con la Provincia non ha fatto ancora nessun significativo passo avanti: "Quanto messo sul tavolo collegato all'aumento della produttività è una cifra assolutamente insufficiente per assicurare un rinnovo dignitoso a lavoratori che hanno il contratto bloccato dal 2001", dicono i segretari provinciali Stefano Montani (Filt Cisl), Massimo Mazzurana (Fit Cisl), Nicola Petrolli (Uiltrasporti) e Michele Givoli (Faisa-Cisal).