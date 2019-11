Kompatscher, bene prevenzione maltempo

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha espresso "orgoglio e soddisfazione per la grande efficienza" dimostrata in occasione della recente ondata di maltempo dalla protezione civile altoatesina, le cui colonne portanti sono rappresentate dalla prevenzione e dalla capacità di entrare in azione con efficacia".

Un merito particolare è stato quindi espresso a favore delle opere di protezione realizzate in questi anni che hanno consentito di tutelare adeguatamente l'incolumità della popolazione. Il presidente ha quindi espresso il proprio ringraziamento anche ad Edyna ed a tutte le organizzazioni di volontariato che hanno contribuito al successo degli interventi.

"L'Alto Adige - ha concluso Kompatscher - è una provincia che crede nel volontariato e nella solidarietà". "Grazie ad un'ottima collaborazione e ad una programmazione previdente siamo stati in grado di far fronte a queste giornate di eccezionale maltempo", ha aggiunto l'assessore alla protezione civile, Arnold Schuler.