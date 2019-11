Val Badia chiusa dopo frana

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - Dopo le precipitazioni record della scorsa settimana resta molto elevato il rischio valanghe e caduta sassi in Alto Adige. La statale della Val Badia è infatti nuovamente chiusa per una frana, che questa notte verso le 4, si è staccata nel tratto tra Mantana e Longega e ha invaso la strada. La statale di Passo Rombo resta chiusa per motivi di sicurezza dal bivio per Corvara in Passiria e la SS242 della Val Gardena tra Plan e Plan de Gralba, come anche la SS620 che collega la Val d'Ega con passo Lavazè. Sono ancora numerose le strade provinciali e comunali bloccate.