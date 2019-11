Interrotta funivia Colle

(ANSA) - BOLZANO, 18 NOV - La funivia del Colle è attualmente fuori servizio per problemi tecnici causati dal maltempo. Ieri una frana aveva parzialmente invaso il parcheggio della stazione a valle, questa notte i vigili del fuoco di Bolzano sono dovuti nuovamente intervenire per acqua che si accumulava nella sala macchine dell'impianto. Anche la strada attualmente è interrotta e il Colle risulta temporaneamente isolato. In mattinata - informano i vigili del fuoco di Bolzano - dovrebbe però tornare in funzione la funivia.