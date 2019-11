Maltempo: Protezione civile Trentino emette allerta gialla

(ANSA) - TRENTO, 15 NOV - A causa delle precipitazioni intense in Trentino la Protezione civile ha emesso l'allerta ordinaria (gialla).

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni sono infatti attese criticità dovute alla caduta di rami o alberi e all'azione battente della pioggia che possono causare disagi alla viabilità, alle reti elettriche e alla stabilità dei versanti (crolli e smottamenti). Sono anche possibili fenomeni localizzati di allagamento e di erosioni. In montagna tenderà ad aumentare il pericolo di valanghe con possibili fenomeni di slittamento anche su rampe vicine alle strade poste a quote medio-alte. A seguito dell'emissione dell'avviso l'invito alla popolazione è di ridurre il più possibile gli spostamenti e comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza.