Fuori strada mezzo pompieri in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave, in un incidente avvenuto questo pomeriggio ad Albions, in valle Isarco. Durante un intervento un mezzo pesante dei vigili del fuoco volontari, una cosiddetta autopompa serbatoio, è uscito di strada.

Nell'incidente, secondo le prime informazioni, due pompieri hanno riportato ferite lievi, il terzo lesioni medie. I vigili sono sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale, si legge in un post Facebook dell'associazione dei vigili del fuoco dell'Alto Adige.