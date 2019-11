Calendario Carabinieri firmato Paladino

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - È stato presentato a Bolzano dal comandante provinciale col. Cristiano Carenza, il Calendario Storico e l'Agenda 2020 dell'Arma dei Carabinieri. Prodotto editoriale con una tiratura di oltre un milione di copie, l'edizione 2020 del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri è 'narrativa', da leggere.

Racconta del quotidiano eroismo dei carabinieri, attraverso le tavole realizzate dall'artista Mimmo Paladino, tra i massimi autori contemporanei, celebre esponente della Transavanguardia, che ha visto le proprie opere esposte permanentemente in alcuni dei principali musei internazionali, tra cui il Metropolitan Museum di New York, accompagnate da toccanti testi scritti da Margaret Mazzantini, scrittrice di fama mondiale, vincitrice di numerosi premi tra cui lo Strega e il Campiello, che con la sua prosa incisiva ha trasformato vicende reali in toccanti narrazioni.