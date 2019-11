Frana dal Monte di Mezzocorona, evacuate quattro famiglie

(ANSA) - TRENTO, 14 NOV - Nessun danno e nessun ferito ma tanta apprensione per le quattro famiglie, sedici persone in tutto, che hanno dovuto trascorrere la notte dai parenti e nella caserma dei vigili del fuoco di Mezzocorona in seguito ad una frana. Lo smottamento, con il materiale franoso che si è staccato dal Monte di Mezzocorona terminando vicino all'abitazione, si è verificato ieri sera.

Per precauzione le famiglie sono state evacuate e la strada comunale è stata chiusa, in attesa dell'esito del sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia di Trento.