Boscaiolo ferito nei boschi di Castel Tesino

Un boscaiolo trentino si è ferito questa mattina mentre stava tagliando delle piante al limitare del bosco in località Mulini di Ronco Cainari, a Castel Tesino. L'uomo era solo e, secondo le prime ricostruzioni comunicate dal Soccorso alpino, è stato investito da un tronco che gli ha procurato dei traumi agli arti inferiori. È stato lui stesso a dare l'allarme verso le 8.45.

Sul posto l'elicottero con il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica. In un secondo passaggio il velivolo ha trasportato sul luogo dell'incidente anche due operatori della Stazione di Caoria, per dare supporto nelle operazioni di recupero.

Dopo le prime cure mediche, il boscaiolo è stato adagiato sull'asse spinale e, con delle manovre di corda, è stato trasportato a piedi lungo un prato ripido e ghiacciato fino all'elicottero, che era atterrato poco sotto. L'uomo è stato quindi trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto anche i vigili del fuoco.