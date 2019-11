La neve coglie di sorpresa anche i lama

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - Originari del Sud America, i lama allevati in provincia di Bolzano non sono nuovi alle temperature invernali. Ma la neve delle ultime ore ha sorpreso anche le decine di esemplari allevati a poca distanza dal capoluogo altoatesino. Pieno inverno al maso Kaser a Soprabolzano, dove Walter Mair gestisce un allevamento con circa 200 lama e alpaca. L'anno scorso Mair e due amici, in compagnia di tre lama, avevano raggiunto a piedi Roma, dove i pellegrini a due e quattro zampe erano stati ricevuti da papa Francesco.