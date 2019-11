A22: tra San Michele e Egna traffico su una sola corsia

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - In vista delle nevicate a basse quote previste per la nottata, Autostrada del Brennero spa, d'intesa con la Polizia stradale, ha deciso di posare in carreggiata nord, tra le stazioni autostradali di San Michele-Mezzocorona e di Egna Ora, una deviazione che filtrerà il traffico su una sola corsia, quella di norma destinata al sorpasso. La decisione - informa una nota della società di via Berlino - è stata presa al fine di tutelare la sicurezza dell'utenza ed impedire una possibile grave turbativa della circolazione autostradale causata da mezzi pesanti in panne.

Con la medesima logica, alla barriera del Brennero a Vipiteno, i mezzi pesanti provenienti da nord saranno deviati verso il vicino autoporto Sadobre contingentandone il numero in transito. Si raccomanda agli utenti che intendessero transitare a nord di Bolzano di non mettersi in viaggio se non dotati di penumatici invernali, o se sprovvisti di catene da neve a bordo.