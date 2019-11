Terrorismo: Emergency Trento ricorda Valeria Solesin

(ANSA) - TRENTO, 11 NOV - Il gruppo Emergency di Trento ricorda Valeria Solesin, la giovane ricercatrice universitaria tra le vittime dell'attacco terroristico al Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015. Solesin era volontaria di Emergency prima a Venezia, sua città natale, poi a Trento, città dove conseguì la laurea.

"Pensando agli sforzi che l'associazione sta facendo, in questi giorni di anniversario - si legge in una nota di Emergency - il ricordo di Valeria si fa più forte e il gruppo di Trento vuole tenerlo vivo. Ti ricordiamo, Valeria, con il tuo sorriso e la tua energia. Ti ricorda la città di Trento, con una piazzetta intitolata a te. Ti ricorda l'Afganistan con un centro maternità con il tuo nome, ad Anabah. E ricordiamo tutti i giovani che credono nei diritti, in un mondo migliore, nel fare la propria parte".