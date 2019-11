Due automobilisti ubriachi in val di Fiemme, denunciati

(ANSA) - TRENTO, 11 NOV - Due giovani automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri di Cavalese per guida in stato di ebbrezza nel corso di una serie di controlli sulle strade delle valli di Fiemme e Fassa.

Nel primo caso un giovane del posto è risultato positivo all'etilometro superando abbondantemente il doppio del tasso alcolico consentito. Analogo episodio a Cavalese dove una ragazza, sottoposta all'alcoltest, ha superato anch'essa ampiamente il doppio del limite di 0,5 microgrammi per litro.

In entrambi i casi i carabinieri hanno proceduto, oltre alla denuncia, al ritiro delle patenti.