Esercitazione in un dirupo per carabinieri e Soccorso alpino

(ANSA) - BOLZANO, 9 NOV - È terminata l'esercitazione, in corso da giovedì 7 novembre in località Castel Flavon a Bolzano, congiunta tra i Carabinieri del 7° Reggimento "Trentino Alto Adige" con sede a Laives, ed il personale della Sezione di Bolzano del Corpo Nazionale di Soccorso alpino e speleologico.

La finalità era testare e affinare le procedure operative di intervento e soccorso integrato, delle unità in ambiente montano.

L'esercitazione, condotta in area impervia lungo un vasto dirupo, ha visto i Carabinieri e il personale del Soccorso alpino impegnati nell'ipotesi di una ricerca e soccorso di diversi escursionisti rimasti feriti poiché travolti da una frana. All'attività hanno preso parte oltre 35 unità, tra militari e volontari.