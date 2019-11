Provincia Trento, bilancio da 4.398 milioni

(ANSA) - TRENTO, 8 NOV - Una manovra "in itinere": così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha definito la manovra relativa al 2020 e triennale, presentata oggi durante la conferenza stampa di giunta. Un bilancio che si attesta a quota 4.398 milioni di euro, a fronte dei 4.606 del 2019, e che potrebbe però subire variazioni e impatti in base ai contenuti della manovra statale, e che potranno essere quindi valutati solo dopo la sua approvazione. Per il 2020, in ogni caso, è prevista una crescita del Pil provinciale dello 0,8%, rispetto allo 0,6% nazionale.

"Uno dei punti principali della nostra manovra - ha detto Fugatti - è la crescita degli investimenti pubblici, con circa 200 milioni in più rispetto al passato, per la realizzazione di nuove infrastrutture strategiche per il territorio e per la manutenzione di quelle già esistenti". Tra le misure nazionali che potrebbero impattare sulla finanza locale c'è il bonus Renzi, che qualora venisse fiscalizzato "avrebbe qui un'incidenza negativa importante".