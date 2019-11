Torna a Rovereto il 'Festivalmeteorologia'

(ANSA) - TRENTO, 7 NOV - Si terrà a Rovereto, da venerdì 15 a domenica 17 novembre, la quinta edizione del 'Festivalmeteorologia', iniziativa promossa da Aisam, Comune di Rovereto, Università di Trento, Fondazione Museo Civico di Rovereto e Trentino Sviluppo. Il programma di quest'anno, presentato oggi a palazzo Pretorio a Rovereto, porrà l'accento sul cambiamento climatico, sull'allarme meteo sempre più diffuso e sul riscaldamento globale del pianeta. Vi parteciperanno operatori dei servizi meteorologici italiani e internazionali, istituzionali e privati, i professionisti e le aziende del settore, i ricercatori, gli appassionati di meteorologia, le scuole.

Nuovi sono i contenitori tematici: "Pianeta terra" (per le scuole), "Meteoexpo" (nuova area interamente pensata per le aziende), "Meteo e agricoltura" (evento organizzato da Codipra Trento) e "Hack for the future" (maratona d'idee per l'utilizzo dei dati e degli strumenti climatici).