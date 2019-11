Sinner "felice di come sto giocando"

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Già qualificato per le semifinali delle Next Gen Atp Finals 2019, Jannik Sinner non ha voglia di fermarsi e l'indomani la vittoria contro Mikael Ymer che gli vale il pass per i 'top four' avverte: "Voglio vincere anche la terza partita del girone senza guardare troppo in là. Sono in un momento della stagione in cui la fiducia non mi manca - spiega a 'Supertennis.tv' - Forse non mi aspettavo di essere già in semifinale dopo le prime due partite, soprattutto perché nel girone siamo quattro giocatori del tutto diversi quindi tutto si complica". "Sono felice di come sto giocando - prosegue il classe 2001 - Adesso però c'è un altro match importante da giocare, senza guardare troppo avanti", aggiunge prima di ricordare a tutti di non sentirsi il favorito: "No, io sono l'ottavo qui, non sono io il favorito. La pressione è addosso agli altri, soprattutto a De Minaur, che ha avuto una grande stagione".