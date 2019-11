Lupi: tre branchi censiti sui monti di Ala, danni in calo

(ANSA) - TRENTO, 7 NOV - Un branco in Lessinia, uno (o forse due) sul Carega e uno nuovo sul Baldo: sono questi i dati sulla presenza del lupo sulle montagne di Ala. Nel 2019 i danni da lupo sono diminuiti rispetto al 2018, almeno per il lato trentino dei Lessini. Questo - e tanto altro - è emerso durante la serata informativa sul lupo organizzata dal Comune di Ala, alla presenza dei tecnici provinciali, dei forestali e dell'assessora provinciale, Giulia Zanotelli. I branchi sul territorio di Ala sono tre: c'è la coppia originaria, composta da Slavc e Giulietta, con un probabile nuovo cucciolo. Questa coppia, da quando ha scelto come casa i Lessini sei anni fa, si è riprodotta tutti gli anni. C'è poi un branco sul Carega, dove, grazie ad una foto trappola posizionata a Bocchetta Grole, è stato possibile contare la cucciolata: ben 8 nuovi individui (nel 2020 probabilmente la maggior parte di questi abbandonerà il gruppo, senza contare l'alta mortalità - 75% in media - nel primo anno di età).