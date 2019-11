Confronto Fugatti-Fraccaro su Mediocredito e Olimpiadi

(ANSA) - TRENTO, 7 NOV - Credito, Olimpiadi, infrastrutture, mobilità: sono stati questi i temi al centro di un colloquio che si è svolto questo pomeriggio a Roma fra il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ed il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro.

A proposito del ruolo di Mediocredito, Fugatti ha detto che "la posizione di cautela della Provincia sulla vendita delle proprie quote ci è parsa essere condivisa dall'onorevole Fraccaro, in coerenza del resto con le sue posizioni orientate alla valorizzazione territoriale dell'istituto di credito".

Credito - ha aggiunto - che risulta sempre più strategico per il sostegno all'economia, che può beneficiare di una serie di impegni assunti dalla Provincia in tema di opere pubbliche ma anche da iniziative straordinarie legate alle Olimpiadi 2026. A questo proposito Fugatti e Fraccaro hanno affrontato il tema del collegamento fra l'aeroporto Catullo le stazioni di Verona e di Trento.