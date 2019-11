Andrea Purgatori a Trento presenta il suo primo romanzo

(ANSA) - TRENTO, 7 NOV - Sabato 9 novembre, a trent'anni esatti dalla caduta del Muro di Berlino, Andrea Purgatori, uno dei più amati sceneggiatori e giornalisti investigativi italiani, presenterà il suo primo romanzo Quattro piccole ostriche (HarperCollins, 2019). Dopo tanti articoli, scoop (su tutti il caso Ustica ed il "Muro di gomma"), sceneggiature e trasmissioni tv, il suo esordio nella narrativa rilegge le forme del grande thriller spionistico tornando proprio ai giorni della caduta, quando il mondo assisteva commosso al passaggio del fiume umano in fuga da Berlino Est.

L'intervento, in dialogo con il direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi, con il saluto dell'assessore alla Cultura del Comune di Trento Corrado Bungaro e il coordinamento della giornalista Fausta Slanzi, è in programma alle ore 18 presso la Sala Falconetto di Palazzo Geremia a Trento.