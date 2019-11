21enne investita da pulmino a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 6 NOV - Una donna di 21 anni è stata investita questa mattina da un pulmino in via Max Planck in zona industriale a Bolzano. L'incidente si è verificato alle ore 6.30. In gravi condizioni la giovane è stata ricoverata all'ospedale di Bolzano. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca e i vigili urbani.