Turismo: da sabato 9 aperte piste ghiacciaio Presena

(ANSA) - TRENTO, 5 NOV - Sabato 9 novembre apriranno tutte le piste sul ghiacciaio Presena al passo del Tonale, dando ufficialmente il via, con 20 giorni d'anticipo, alla stagione sciistica 2019-2020 in alta Val di Sole.

Nelle ultime ore infatti sono caduti 60 centimetri di neve, che hanno permesso ai gatti delle nevi di avviare i motori per battere il manto nevoso e preparare le piste dell'area, fino ai 3.000 metri della sommità del ghiacciaio.

Quella del ghiacciaio Presena è la prima ski area del Trentino ad aprire i battenti e la terza dell'arco alpino. La cabinovia Presena sarà in funzione dalle 8 alle 15 e la cabinovia Paradiso fino alle 16.