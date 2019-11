Controlli su camion, a Trento multe per 14.000 euro

(ANSA) - TRENTO, 5 NOV - Nove camion controllati e 12 sanzioni elevate per un totale di 14.170 euro: questo il consuntivo dei controlli sui mezzi di trasporto internazionale merci su gomma condotti ieri dal Nucleo autotrasporto della Polizia locale di Trento assieme a personale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le violazioni contestate riguardano dispositivi alterati o non funzionanti, tempi di guida e riposo, velocità oltre il limite di taratura del limitatore, trasporto internazionale di merci con prove documentali non conformi e trasporto internazionale di merci irregolare.

I controlli - sottolinea la Polizia locale - hanno la duplice finalità di migliorare la sicurezza stradale nelle principali arterie del capoluogo e di reprimere la concorrenza sleale di dei vettori che, non rispettando le regole, finiscono con anteporsi agli autotrasportatori in regola del Trentino.