Catene e gomme invernali dal 15 novembre

(ANSA) - TRENTO, 5 NOV - Con l'approssimarsi della stagione invernale torna in vigore, sulle strade della Provincia di Trento, l'obbligo per tutti i veicoli di circolare con pneumatici da neve installati o con le catene da neve a bordo.

L'obbligo sarà in vigore, dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020, sull'intera arteria autostradale A22 del Brennero e su tutte le strade statali e provinciali del territorio trentino. Oltre ad autostrada, strade statali e provinciali l'obbligo può essere esteso, da parte dei sindaci, anche alle strade di ciascun singolo comune sulla base di apposite ordinanze.