Albero di Natale in piazza Walther

(ANSA) - BOLZANO, 5 NOV - È arrivato in piazza Walther a Bolzano nel pomeriggio trasportato su un grande camion l'abete che sarà posizionato in occasione della festività natalizie. C'è grande attesa per l'avvio del Mercatino di Natale, giovedì 28 novembre. Quel giorno ci sarà l'inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro e l'accensione del grande albero che sarà addobbato e illuminato per l'occasione. L'abete, alto 20 metri, è arrivato dalle Valle Aurina, Campo Tures per la precisione, ed è stato messo a disposizione dalla Provincia di Bolzano attraverso l'Agenzia Demanio provinciale. Il montaggio è a cura della Giardineria Comunale di Bolzano. A decorarlo sarà, anche quest'anno, la Fondazione Contessa Lene Thun con piccole opere d'arte in argilla che riproducono la speranza e i sogni di bambini e ragazzi ricoverati all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Le decorazioni si uniranno alle 1300 lucine che si illumineranno per la prima volta nel pomeriggio del 28 novembre, giorno dell'inaugurazione della 29esima edizione.