Tunnel Brennero, a Trento confronto su tratte d'accesso sud

(ANSA) - TRENTO, 4 NOV - Si sono riuniti oggi a Trento, alla presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, i componenti del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e del Consiglio di coordinamento e di indirizzo.

Al centro dell'incontro lo stato di avanzamento degli studi riguardanti il progetto integrato della città di Trento, con la realizzazione di un by-pass ferroviario per la linea merci, l'interramento della ferrovia storica e il "sistema metropolitano" Nordus, e la disamina di alternative progettuali per la circonvallazione di Rovereto. Entrambe le opere sono comprese nel lotto prioritario 3. "Lunedì prossimo - ha detto Fugatti - firmeremo un atto aggiuntivo al Protocollo d'intesa siglato nell'aprile del 2018 fra Provincia, Comune di Trento e Rfi. A partire da questa firma avremo 180 giorni per arrivare al progetto preliminare della circonvallazione di Trento, assieme all'interramento della ferrovia nel tratto cittadino e al 'sistema metropolitano' Nordus".