Protezione dalle valanghe a Proves

(ANSA) - BOLZANO, 4 NOV - Sopralluogo lungo il pendio che sovrasta la frazione Maierhöfe nel comune di Proves: la frazione è stata a lungo minacciata dalle valanghe e l'unica via di accesso è stata quindi spesso chiusa al traffico, impedendo ogni collegamento con il mondo esterno alle circa 20 persone residenti. A partire dal 2016 sono state installate reti e barriere paravalanghe che garantiscono l'accesso alla frazione Maierhöfe anche in caso di nevicate estreme.

Recentemente il sindaco Urlich Gamper, il suo vice Gotthard Gamper ed il rappresentanti del Comune - informa una nota - hanno effettuato un sopralluogo assieme al direttore dell'Ufficio Sistemazione bacini montani sud, Peter Egger.

Il primo cittadino ha quindi ringraziato per i lavori svolti e sottolineato che questo permetterà non solo il trasporto alunni ma anche il trasporto del latte durante tutto l'anno. I costi complessivi degli interventi ammontano a 2,3 milioni di euro.