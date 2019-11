"Kids snow day" il 14 dicembre

(ANSA) - BOLZANO, 4 NOV - Il Collegio professionale dei maestri di sci e l'associazione degli esercenti funiviari dell'Alto Adige hanno presentato una serie di iniziative ideate per riportare bambini e bambine sulle piste innevate. Fra queste spicca il "Kids snow day", un evento gratuito e di grande successo al quale l'anno scorso hanno preso parte più di 3.500 ragazzi da tutta la provincia e che quest'anno si terrà il 14 dicembre.

"Giornaliero gratuito, corso gratuito, attrezzatura gratuita - e divertimento assicurato", riassumono in una nota così Helmut Sartori, presidente dell'Associazione esercenti funiviari, e Claudio Zorzi, presidente del Collegio professionale dei maestri di sci. Bambini e bambine dai cinque ai dodici anni di età avranno quindi l'occasione di provare - in tutta la provincia e senza impegno - lo sci, il fondo e lo snowboard. Le iscrizioni possono essere effettuate online a partire dall'11 novembre.

Testimonial d'eccellenza dell'iniziativa sarà ancora il campione altoatesino dello sci Christof Innerhofer.