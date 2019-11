Controlli della Polizia, 70 infrazioni

(ANSA) - BOLZANO, 4 NOV - Durante il weekend appena trascorso la Polizia stradale di Bolzano ha controllato 249 persone, sanzionandone 5, soprattutto giovani, per guida in stato di ebbrezza. Uno di questi, 30 anni, è stato trovato con un valore pari a 2,11 grammi su litro.

Complessivamente sono state denunciate 3 persone mentre le altre 2 sono state sanzionate amministrativamente. Durante i controlli sono state accertate 70 infrazioni al Codice della strada, ritirate 5 patenti di guida e una carta di circolazione e decurtati complessivi 135 punti patente. Inoltre, causa anche l'incessante pioggia caduta durante il weekend, sono stati effettuati 15 soccorsi stradali nei confronti degli utenti in panne.