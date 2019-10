Imprese: tre aziende trentine alla fiera Qitcom di Doha

(ANSA) - TRENTO, 30 OTT - Una delegazione guidata da Trentino Sviluppo con tre imprese del territorio è in questi giorni alla fiera Qitcom di Doha in Qatar. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione è punto di riferimento internazionale per le ultime tendenze nel campo delle tecnologie informatiche. Il sistema trentino è presente quale caso di eccellenza nel Padiglione Italia con le imprese BlueTentacles, Monokee e Algorab.

Molte le occasioni promozione offerte dalla fiera, tra cui una conferenza stampa presso l'ambasciata italiana, oltre 60 incontri di business per le imprese e la presentazione, in una conferenza plenaria, dei centri d'innovazione di Trentino Sviluppo, con particolare riferimento al Polo Meccatronica ed a Progetto Manifattura.