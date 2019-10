Conferenza di Biloslavo a Sociologia Trento, proteste

(ANSA) - TRENTO, 30 OTT - Attimi di tensione questo pomeriggio davanti al dipartimento di Sociologia, a Trento, dove i ragazzi del collettivo Hurriya hanno bloccato con una catena una delle porte d'ingresso della facoltà per protestare contro un incontro tenuto dal giornalista Fausto Biloslavo sulla situazione in Libia.

Si tratta del secondo incontro programmato con Biloslavo, dopo che il primo di due settimane fa era stato annullato per proteste da parte di una parte degli studenti universitari. A fronteggiarsi tra il dipartimento di sociologia e giurisprudenza alcuni studenti del collettivo Hurriya e un gruppo di studenti di centrodestra. In mezzo un dispositivo di forze dell'ordine in tenuta antisommossa. La tensione si è poi spostata all'interno del dipartimento di Sociologia, dove una decina di contestatori, non studenti, hanno iniziato ad urlare e fischiare fuori dall'aula Bruno Kessler, dove era in programma l'incontro con Biloslavo. Dopo altri momenti tensione, l'incontro è iniziato regolarmente.