Inps, inaugurata nuova sede a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 29 OTT - Inaugurata oggi a Rovereto, a palazzo Todeschi, la nuova agenzia Inps, al servizio, oltre che della città, di altri 17 comuni della Vallagarina.

La struttura offrirà anche nuovi servizi, fra cui un servizio start up attivo dal 4 novembre presso il Polo della Meccatronica, un Servizio lavoratori autonomi, per artigiani e commercianti, uno Sportello amico per consulenze mirate, aperto ogni venerdì, e un Servizio Inps mobile che consentirà di prenotare gli appuntamenti agli sportelli tramite una app per smartphone o, su Pc, direttamente dal sito dell'Inps.

"Vedere che una parte pubblica manifesta queste capacità innovative serve di stimolo anche alla Provincia e agli altri partner istituzionali, oltre che ai privati", ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, intervenuto all'inaugurazione assieme all'assessore allo sviluppo economico e lavoro, Achille Spinelli.